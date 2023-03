POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: 41 Jahre alter Tatverdächtiger nach versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft Wegen Fluchtgefahr befindet sich ein 41 Jahre alter Mann, dem vorgeworfen wird am Samstag gegen 00.45 Uhr zwei seiner Mitbewohner in der Albstraße in Kornwestheim angegriffen und ...

