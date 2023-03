Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: 41 Jahre alter Tatverdächtiger nach versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

Wegen Fluchtgefahr befindet sich ein 41 Jahre alter Mann, dem vorgeworfen wird am Samstag gegen 00.45 Uhr zwei seiner Mitbewohner in der Albstraße in Kornwestheim angegriffen und letztlich auch eine Polizeibeamtin und zwei ihrer Kollegen verletzt zu haben in Untersuchungshaft. Zunächst war die Polizei alarmiert worden, da der Tatverdächtige in einer Unterkunft für Gastarbeiter einen 50- und einen 29- jährigen Mitbewohner angegriffen haben soll. Im Zuge eines Streits habe der alkoholisierte 41-Jährige den älteren Mann attackiert, worauf der Jüngere ihm zur Hilfe geeilt sei. Hierauf habe der Tatverdächtige mit zwei Küchenmessern Stichbewegungen in Richtung des 29-Jährigen ausgeführt. Dieser blieb jedoch unverletzt. Als weitere Mitbewohner hinzugekommen sein sollen, habe der 41-Jährige von dem 29-Jährigen abgelassen. Die Polizei konnte ihn im weiteren Verlauf vorläufig festnehmen und ihn trotz Gegenwehr in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim bringen. Bei einer Überprüfung der Gewahrsamseinrichtung gegen 07.45 Uhr am Samstagmorgen stellten zwei Beamte und eine Beamtin fest, dass sich Kot auf dem Boden der Einrichtung befand. Der Tatverdächtige hatte seine große Notdurft offensichtlich nicht in die vorhandene Toilette verrichtet. Als die Einsatzkräfte hierauf die Gewahrsamszelle betraten, soll der 41-Jährige sie unvermittelt angegriffen haben, wodurch zwei 39 und 22 Jahre alte Polizisten und eine 25 Jahre alte Polizistin leichte Verletzungen erlitten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Sonntag wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, in Vollzug setzte und ihn eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell