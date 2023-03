POL-LB: Tamm: Farbschmierereien an Blitzer-Anhänger

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 6:00 Uhr in Großbottwar zugetragen hat. Ein bislang unbekannte Fahrzeuglenker befuhr vermutlich mit einem LKW der Marke Volvo aus Richtung Steinheim an der Murr kommend die Landesstraße 1100. Im Bereich des Kreisverkehrs "Storchenkreisel" kam er mutmaßlich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ...

mehr