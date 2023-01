Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein weg wegen Alkohol

Sondershausen (ots)

Am 08.01.2023 gegen 06:45 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann in der Erfurter Straße in Sondershausen mit seinem Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, wurde der Herr gebeten, einen Atemalkoholvortest zu beatmen. Dieser ergab einen Wert von 1,17 Promille. Hiernach wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er muss sich nun wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

