Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht im Auto unterwegs

Sachsenburg (ots)

Am 06.01.2023 gegen 14:30 Uhr wurde in der Hermann-Günterodt-Siedlung in Sachsenburg ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Um die Fahrtüchtigkeit der 49-jährigen Fahrerin zu prüfen, wurde ihr ein Drogenvortest angeboten. Hierbei konnte der Anfangsverdacht begründet werden, dass die Frau unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel das Fahrzeug geführt hat. Zur weiteren Klärung wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

