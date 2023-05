Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter betrat am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 10.30 Uhr, ein Geschäft in der Rathausgasse und lenkte während seines Aufenthaltes in dem Geschäft die Verkäuferin wohl so geschickt ab, dass es ihm gelang Bargeld aus einer Geldbörse zu entwenden. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 1,65 Meter groß, schlanke Statur, etwa 40 Jahre alt, dunkle Haare. Auffallend waren wohl seine hinteren Goldzähne. Er soll ein schlechtes Englisch gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer dunklen Hose. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

