Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dachstuhlbrand nach Knallgeräuschen ++ Dachgeschoss eines Einfamilienhauses brennt komplett aus ++ mehr als 500.000 Euro Sachschaden ++ Feuerwehrmann nach Sturz leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

++ Dachstuhlbrand nach Knallgeräuschen ++ Dachgeschoss eines Einfamilienhauses brennt komplett aus ++ mehr als 500.000 Euro Sachschaden ++ Feuerwehrmann nach Sturz leicht verletzt ++ technischer Defekt nicht unwahrscheinlich ++

Amelinghausen

Zu dem Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Sottorfer Straße kam es in den Nachmittagsstunden des 20.03.23. Gegen 16:30 Uhr hatten Be- und Anwohner Knallgeräusche im Bereich des Gebäudes wahrgenommen. Nach einer starken Qualmentwicklung geriet der Dachstuhl des Gebäudes, auf dem mehrere Solaranlagen installiert waren, in Brand. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen von mehr als 80 Einsatzkräften verschiedener Feuerwehren aus der Region brannte das Dachgeschoss des Gebäudes komplett aus; der Rest des Hauses wurde durch das Löschwasser erheblich beschädigt. Die Bewohner konnten sich ins Freie begeben und blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann wurde nach jetzigem Stand bei den Löscharbeiten leicht verletzt, als er vom Dachgeschoss in das 1. Obergeschoss herunterfiel. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 500.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wobei ein technischer Zusammenhang/Defekt im Bereich einer neu installierten Photovoltaik-/ Solaranlage nicht unwahrscheinlich ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell