Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit hoher Geschwindigkeit in Waldgebiet geflüchtet - Flucht zu Fuß endet mit Festnahme - unter Kokain-Einfluss ++ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ++ Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Lüneburg (ots)

Presse - 20.03.2023 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - mehrere wechselseitige Körperverletzungen

Zu einer größeren Auseinandersetzung mehrerer Frauen kam es in den Nachmittagsstunden des 19.03. im Bereich eines Spielplatzes am Moorweg. Aus ungeklärter Ursache gerieten die Frauen in einen Streit, sodass eine 34-Jährige unter anderem durch zwei 39 und 47 Jahre alte Frauen geschlagen wurde, sodass diese vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Zudem wurde die 39-Jährige durch vier weitere Frauen verletzt. Die Hintergründe zu den Streitigkeiten sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Junge Fahrraddiebe gestellt

Zu einem versuchten Diebstahl von Fahrrädern kam es am 19.03. gegen 14:00 Uhr im Bereich des Amselweges unter der Amselbrücke. Zwei männliche Personen versuchten zwei mit Schlössern gesicherte Fahrräder zu entwenden. Bei Ansprache durch Polizeibeamte versuchten die beiden jungen Diebe im Alter von 17 und 18 Jahre zunächst zu flüchten - der Versuch misslang. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Straßenbaken mit Warnleuchten entwendet - wiederholte Tat

Zu zwei Diebstählen von Straßenbaken durch Unbekannte kam es in den vergangenen Wochen in der Bardowicker Straße. Ein defekter Kanaldeckel wurde im Zeitraum zwischen dem 04.03. und dem 05.03. durch zwei Straßenbaken mit Warnleuchten abgesichert. Eine dieser Baken wurde innerhalb des Zeitraumes entwendet. Daraufhin wurde eine neue Bake aufgestellt, welche daraufhin zwischen dem 10.03. und dem 11.03. erneut entwendet wurde. Der Sachschaden liegt bei gut 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Bleckede - Am Morgen des 20.03. entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse einer 80-Jährigen während des Einkaufens. Die Seniorin befand sich in einem Supermarkt in der Industriestraße. Ihre Geldbörse befand sich in einem Beutel, welcher am Einkaufswagen hing. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Einbruch in Möbelhaus - Büro durchwühlt

In ein Möbelhaus in der Kirchstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 17. und 20.03.23 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, gelangten ins Gebäude und durchsuchten die Büroräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis dato nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - mit hoher Geschwindigkeit in Waldgebiet geflüchtet - Flucht zu Fuß endet mit Festnahme - unter Kokain-Einfluss

In eine rasante Verfolgungsfahrt mündete eine Kontrolle eines älteren Pkw VW Passat aus dem Landkreis Schleswig in den Mittagsstunden des 20.03.23 in der Ebstorfer Straße. Eine Streifenwagenbesatzung wollte das Fahrzeug gegen 12:00 Uhr zwischen Uelzen und Westerweyhe kontrollieren. Der 51 Jahre alte Fahrer gab Vollgas und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er außerhalb der geschlossenen Ortschaft (bei erlaubten 80 km/h) mit fast 200 km/h vor dem Funkstreifenwagen flüchtet. In Uelzen setzte der VW mit teilweise bis zu 170 km/h die Flucht fort und bog dann in das Waldgebiet ab, wo der 51-Jährige verunfallte, das beschädigte Fahrzeug zurückließ und kurz zu Fuß flüchtete. Beamten griffen sich den Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-Jährige unter Kokain-Einfluss stand und möglicherweise keinen regulären Führerschein besaß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wrestedt - Kollision zwischen Pkw und Motorrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 19.03.23 im Einmündungsbereich An den Bruchwiesen - Kreisstraße 7. Der Fahrer eines Pkw Nissan Qashqai hatte gegen 13:50 Uhr beim Kreuzen der der Kreisstraße den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer mit seiner KTM übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Wrestedt, OT. Stadensen - Einbruch ins Sommerbad

In die Gebäude des Sommerbades in Stadensen im Sportweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 18. und 20.03.23 ein. Die Täter hatten eine hölzerne Eingangstür sowie weitere Türen aufgebrochen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen; machten jedoch keine Beute. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell