POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne gültigem Versicherungsschutz

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am frühen Freitagmorgen versuchten bislang noch unbekannte Täter die Batterie eines geparkten LKW zu entwenden. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Bei dem Diebstahlsversuch entstand geringer Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nach Zeugen, die im Bereich der ...

mehr