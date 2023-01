Uslar (ots) - Uslar (ke) Danziger Straße, 03.01.2023, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW einer 36-jährigen PKW-Fahrerin aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

