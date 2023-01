POL-NOM: Diebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Ein Fahrzeughalter aus der Einbecker Ortschaft Dassensen bemerkte am Montag, 02.01.2023, gegen 08.30 Uhr, dass an seinem Pkw Ford, der in der Hubertusstraße abgestellt war, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass aus dem Inneren Bargeld entwendet wurde. In der Zeit von Silvester, 09.30 Uhr, bis zur Feststellungszeit hat ein unbekannter Täter die Scheibe eingeschlagen, den Wagen durchsucht ...

mehr