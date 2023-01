Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (js) Göttinger Straße / Gustav-Fischer-Straße, 31.12.22, 16.00 h, bis 02.01.23, 10.00 h Ein Stromverteilerkasten wurde vermutlich durch Fußtritte beschädigt, so dass dieser umfiel und auf einer Grünfläche landete. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

USLAR (js) Kurt-Zimmermann-Straße, 30.12.22, 11.00 h, bis 02.01.23, 06.00 h Am Haupteingang des Gymnasiums wurden zwei Glasscheiben mittels eines bisher unbekannten Gegenstandes durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Es entstanden Risse und Splitterungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. In beiden Fällen wird um Hinweise an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell