Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einfahrtstor beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Sohnreystraße, Freitag, 30.12.2022, 17:30 Uhr

Hardegsen (sb) - Nachdem die geschädigte Hauseigentümerin ein lautes Krachen vernommen hatte konnte sie bei dem anschließenden Blick zur Straße in der Dunkelheit zunächst nichts feststellen. Am nächsten Morgen stellte sie am Einfahrtstor eine massive Beschädigung fest, die darauf schließen lässt, dass am Vorabend jemand mit einem Fahrzeug gegen das Tor gefahren ist, dieses dadurch erheblich beschädigt hat und sich anschließend unerlaubt entfernte. Der Schaden beläuft sich auf zirka 800 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell