Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldkassette aus Bahnhofsmission entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnnof Kreiensen, Samstag, 31.12.22, 20.00 Uhr - Sonntag, 01.01.23, 10.00 Uhr

KREIENSEN (schw) - In der Zeit von Samstag, 31.12.22, 20.00 Uhr - Sonntag, 01.01.23, 10.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission im Gebäude des Bahnhofs in Kreiensen. Im Gebäude wurde diverse Fensterscheiben eingeschlagen und Gegenstände beschädigt. Des Weiteren wurde aus den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Durch die Tat wurden Schäden in Höhe von ca. 2000,- EUR verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell