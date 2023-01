POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Angerstein (hoj) Freitag, 30.12.2022 bis Samstag 31.12.2022, Hannoversche Straße, Ortsausgang Rtg. Nörten-Hardenberg, Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Silvestermorgen mit, dass dreiste Täter die Ortstafel des Ortsteils Angerstein in der Hannoverschen Straße Höhe Hausnummer 1, in 37176 Nörten-Hardenberg OT Angerstein abgeschraubt und anschließend entwendet hätten. ...

