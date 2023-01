POL-NOM: Erst Streit, dann wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Einbeck (ots) - In der Silvesternacht wurden in Drüber und in Edemissen jeweils ein Pkw mit gleichem Modus Operandi geöffnet und durchsucht. In einem Fall kommt es zu einem Diebstahl von Bargeld. Beide Fahrzeuge waren im Bereich der Halteranschrift ( Klapperweg und Ackerwiese ) geparkt. Der entstandene Sachschaden durch das Öffnen der Fahrzeuge wird auf jeweils 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in ...

