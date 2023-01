Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ortsschild in Angerstein an belebter Straße entwendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Angerstein (hoj) Freitag, 30.12.2022 bis Samstag 31.12.2022, Hannoversche Straße, Ortsausgang Rtg. Nörten-Hardenberg,

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Silvestermorgen mit, dass dreiste Täter die Ortstafel des Ortsteils Angerstein in der Hannoverschen Straße Höhe Hausnummer 1, in 37176 Nörten-Hardenberg OT Angerstein abgeschraubt und anschließend entwendet hätten. Es handelt sich um die Tafel am rechten Fahrbahnrand in Angerstein Richtung Nörten-Hardenberg.

Die Polizei konnte vor Ort lediglich den Rahmen/Aufsteller der Tafel feststellen. Die Tafel selbst war samt der zur Aufhängung erforderlichen Schrauben demontiert. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten Schuhabdruckspuren in unmittelbarer Nähe des Ortsschildes festgestellt und gesichert werden.

Der Schaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt.

Wer Hinweise auf den oder die Täter hat, oder das Ortsschild an anderer Stelle festgestellt hat möge sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg, 05503-91523-0 oder der Polizei Northeim, 05551-7005-0, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell