POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw ( kal )

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau, Am Anger, 31.12.2022, 16:25 Uhr / Nörten-Hardenberg, Wallfahrtsstraße, 01.01.2023, 00:56 Uhr / Northeim, Wilhelmstraße, 01.01.2023, 04:06 Uhr (jd) In Katlenburg verursachten bislang unbekannte Täter durch vermutlich Silvester-Böller am Samstagnachmittag den Brand eines freistehenden Baumes, da sie diese in das Astloch des Baumes gegeben haben. Die Feuerwehr löschte den Baum und ...

