POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle "Am Schwanen" zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 12-jähriges Mädchen leichtverletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein roter Kleinwagen besetzt mit einer männlichen Person, kam aus Richtung Rheingönheimer Straße und fuhr dem 12-jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn queren wollte, über den Fuß. ...

