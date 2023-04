Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle "Am Schwanen" zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 12-jähriges Mädchen leichtverletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein roter Kleinwagen besetzt mit einer männlichen Person, kam aus Richtung Rheingönheimer Straße und fuhr dem 12-jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn queren wollte, über den Fuß. Anschließend flüchtete der PKW Lenker. Das Mädchen wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeugführer (männlich, circa 50 bis 60 Jahre) und dem Fahrzeug (Farbe rot, Golfklasse) machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen am Rhein, Tel.: 0621/963-2122, oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell