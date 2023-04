Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lenkrad und Tacho entwendet

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in einen abgestellten Pkw in der Industriestraße ein und entwendeten das verbaute Lenkrad und den Tacho. Der Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag (14.04.2023). Es entstand 4000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

