POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch (12.04.2023) gegen 20 Uhr in eine Arztpraxis in der Rheingönheimer Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Der Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Der Einbrecher war zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 1,80m groß und von korpulenter Statur. Er hatte kurze graue Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

