Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ (Versuchte) Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in die Lagerräume einer Firma an der Ludwig-Erhard-Straße einzubrechen. Auf der Rückseite der Halle beschädigten sie dabei mehrere Außendämmplatten. Jedoch gelangten sie nicht in die Lagerräume. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Samstag (04.03.23) und 9 Uhr am Montag (06.03.23).

Zwischen 12 Uhr am Freitag (03.03.23) und 8.15 Uhr am Montag (06.03.23) haben Unbekannte einen Anhänger an der Geschwister-Scholl-Straße aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge. Der Hänger stand auf einer Baustelle.

An der Tüllinghofer Straße gelang es Einbrechern nicht, in ein Büro einzudringen. Zwischen 16 Uhr am Freitag (03.03.23) und 7.50 Uhr am Montag (06.03.23) wollten sie eine Tür aufhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet in allen Fällen unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell