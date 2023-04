POL-PPRP: Auto beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (12.04.2023), gegen 12 Uhr, griff ein 25-Jähriger zwei Männer, im Alter von 47 und 25 Jahren, in einem Geschäft in der Frankenthaler Straße an. Der 25-jährige Angegriffene soll zuvor die Verlobte des 25-jährigen Angreifers angeschrieben haben. Der Angreifer schlug dem 47-Jährigen mit einem Gegenstand in das Gesicht und verletzte ihn schwer. Er musste mit dem Krankenwagen in ...

