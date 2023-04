Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (12.04.2023), gegen 12 Uhr, griff ein 25-Jähriger zwei Männer, im Alter von 47 und 25 Jahren, in einem Geschäft in der Frankenthaler Straße an. Der 25-jährige Angegriffene soll zuvor die Verlobte des 25-jährigen Angreifers angeschrieben haben. Der Angreifer schlug dem 47-Jährigen mit einem Gegenstand in das Gesicht und verletzte ihn schwer. Er musste mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den 25-Jährigen schubste er zunächst und schlug ihm dann mit der Faust in das Gesicht. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Angreifer drohte beim Weggehen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Der Beschuldigte konnte durch Polizeikräfte in der Nähe kontrolliert werden. Bei ihm konnte ein Tierabwehrspray in Form einer Pistole sichergestellt werden. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

