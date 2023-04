Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsüberwachung an Schule

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiwache Oggersheim begleitete gestern den Schulbeginn an der Integrierten Gesamtschule Ernst-Bloch. Grund hierfür ist der befristete Umzug der Schillerschule in Räumlichkeiten der Gesamtschule und einem damit zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen. Tatsächlich versuchten viele Eltern am Morgen die Schule direkt über die Hermann-Hesse-Straße anzufahren. Dies führte jedoch zu deutlicher Staubildung. Damit der Verkehrsfluss nicht komplett zum Erliegen kam, musste die Straße an der Einmündung zur Speyerer Straße zeitweise gesperrt werden. Den Eltern wurden darauf hingewiesen, die empfohlene Haltemöglichkeit in der Ruchheimer Straße (Haltestelle IGSLO) zu nutzen. An dieser kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zu Schulende kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

