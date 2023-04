POL-PPRP: Unfall in der Bergmannstraße

Ludwigshafen (ots) - Zu zwei Wildtierunfällen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Ludwigshafen. Am 12.04.2023 gegen 22:30 Uhr befuhr eine 52-Jährigen die L523 in Richtung Oppau als sie mit einem Wildtier kollidierte. Das Tier war bei Eintreffen der Polizei geflüchtet. Am Fahrzeug der 52-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Wenige Stunden später, am 13.04.2023, gegen 01:30 Uhr, kollidierte ein 20-Jähriger Autofahrer in der ...

mehr