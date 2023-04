Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Abrollcontainers

Ludwigshafen (ots)

In der Nähe des Heinrich-Pesch-Hauses (Kopernikusstraße) brannte am 12.04.2023 gegen 20:45 Uhr ein mit Holz gefüllter Abrollcontainer. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Zeugenhinweise. Sie haben Hinweise? Melden Sie sich bitte unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

