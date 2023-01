Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Region - Anzeigen nach Kontrollen

Wieder musste die Polizei am Mittwoch nach Kontrollen in der Region mehrere Fahrer anzeigen.



(BC) In Ochsenhausen hielt eine Polizeistreife kurz nach 10 Uhr einen Ford an, weil ein auffälliger Blinker eingebaut war. Beim genaueren Hinschauen aber stellte sich heraus, dass der Besitzer des Wagens LED-Streifen, die eigentlich für den Hausbedarf gedacht sind, an das Auto gebastelt hat. Diese blinkten dann, wenn der Blinkerhebel bedient wurde. Allerdings rot. Auch rotes Warnblinklicht hatte der Bastler eingerichtet. Natürlich hatte diese Ausstattung keine Zulassung, weshalb das ganze Auto seine Betriebserlaubnis verlor. Das erfuhr der 78-Jährige bei der Kontrolle. Und dass ihn ein Bußgeld erwartet. Zudem muss er die Leuchten wieder entfernen und den Wagen dann vorzeigen. Ebenfalls angezeigt wird ein Autofahrer, der gegen 11 Uhr ebenfalls in Ochsenhausen angehalten wurde. Denn auf dem Schoß der Beifahrerin saß während der Fahrt ein Kind. Die Polizisten erklärten Fahrer und Beifahrerin, wie gefährlich dies für das Kind sein kann. Erst als das Mädchen richtig angegurtet war durften sie weiterfahren.

(GP) In Geislingen kontrollierten von 10 Uhr bis 11.30 Uhr Polizisten die Fahrzeuge in der Eberhardtstraße. Sie mussten acht Fahrer anzeigen, weil sie oder deren Mitfahrer nicht angegurtet waren, fünf weitere weil sie unerlaubt während der Fahrt telefonierten. Ab etwa 13.15 Uhr überprüfen Polizisten die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der B10 bei Süßen. Binnen eineinhalb Stunden fuhren 15 Fahrer schneller als die erlaubten 50 km/h. Der Schnellste war gar mit rund 90 Sachen unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 260 Euro, ein Fahrverbot über mindestens einen Monat und zwei Punkte. Auch die anderen 14 werden angezeigt. Einer Anzeige sieht auch ein Autofahrer entgegen, den die Polizei kurz vor 18.30 Uhr auf der Autobahn bei Mühlhausen im Täle kontrollierte. Denn in seinem Auto lag eine verbotene Waffe: ein so genanntes Einhandmesser. Das ist aufgrund seiner Gefährlichkeit verboten. Die Polizisten stellten das Messer sicher und ermitteln jetzt gegen den 38-jährigen Fahrer.

Mit ihren Kontrollen schafft die Polizei Sicherheit auf den Straßen. Denn sie will die Zahl der Unfälle reduzieren und damit das Leid, das oft mit den Unfällen verbunden ist. Etwa weil Menschen verletzt oder gar getötet werden. Die Polizei mahnt deshalb auch, die Verkehrsregeln zu beachten. Denn die sollen helfen, dass alle sicher ankommen.

