POL-UL: (UL) Nellingen - Nach Unfall zwei Verletzte

Der Verkehr auf der A8 wurde am Dienstag durch einen Unfall bei Nellingen behindert.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Stuttgart. Bei Nellingen wollte er auf die linke Spur wechseln, bemerkte aber, dass dort ein Fahrzeug kam. Deshalb lenkte er wieder auf die mittlere Spur. Der 41-Jährige, der dort zuvor mit seinem Seat hinter dem BMW gefahren war, war jedoch zu schnell. Obwohl er stark bremste, rammte er den BMW. Dieser prallte gegen die rechte Leitplanke, schleuderte weiter und blieb auf der linken und der mittleren Spur stehen. Durch den Zusammenstoß wurden in beiden Fahrzeugen ein Mitfahrer leicht verletzt. Um die Beiden kümmerte sich der Rettungsdienst. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Autos auf rund 40.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße blieben zwei der drei Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

