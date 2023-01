Ulm (ots) - Der 28-Jährige lenkte kurz vor 17 Uhr seinen Lastwagen auf der B10 in Richtung Stuttgart. Bei Uhingen kam er nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Dort wurde am Laster der Tank aufgerissen, Reifen und Auspuff abgerissen. Kurzzeitig ging der Kraftstoff in Flammen auf. Doch die Feuerwehr hatte den ...

mehr