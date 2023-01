Ulm (ots) - Am Dienstag bemerkten die Hausbesitzer den Einbruch. Innerhalb der Woche zuvor müssen Unbekannte in das Gebäude in der Ringstraße in Treffelhausen eingedrungen sein, schilderten sie der Polizei. Den Dieben fielen die Uhren der Bewohner in die Hände. Damit flüchteten sie wieder. Die Polizei sicherte ...

