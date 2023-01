Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg/Iller - Diebe im Garten

Holzdiebe waren zu Beginn des Jahres in Kirchberg auf Beutezug.

Ulm (ots)

In der Unteren Gasse hatte ein Anwohner sein Holz im Garten gelagert. In der Nacht zum Montag machten sie Diebe darüber her. Insgesamt vier Festmeter packten die Unbekannten ein und nahmen es mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich vor Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Kirchberg und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.polizei-beratung.de.

