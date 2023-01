Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Region - Fünf Fahrer im Rausch

Um die Gefahren durch Drogen im Straßenverkehr zu bannen, kontrollierte die Polizei am Dienstag in der Region.

Ulm (ots)

(UL) In der Ulmer Straße in Blaustein hielt die Polizei gegen 11 Uhr einen Mercedes an. Denn der Beifahrer hatte den Gurt nicht angelegt. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten dann, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss steht. Das bestätigte ein Rauschgifttest. Beide Insassen erwartet jetzt eine Anzeige: Den Fahrer wegen der Fahrt im Rausch, den Beifahrer wegen des fehlenden Gurts. Gegen 14.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Opel auf, der erkennbar zu schnell auf der B30 in Richtung Ulm fuhr. Der Fahrer wechselte bei Wiblingen in Richtung B10, abrupt und ohne zu blinken. Die Streife hielt den Wagen an und stellte schnell fest, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss steht. Deshalb musste der Mann eine Blutprobe abgeben und wird jetzt angezeigt.

(BC) Kurz vor 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife in Schwendi einen BMW. Im Auto lag ein Tütchen mit wenigen Gramm Cannabis. Der Fahrer stand erkennbar unter dem Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Auch er wird nun angezeigt. Am Bismarckring in Biberach hielt eine Streife gegern 22.00 Uhr einen Mann an, der mit dem e-Scooter unterwegs war. Auch bei ihm war der Drogeneinfluss deutlich erkennbar. Deshalb musste auch er eine Blutprobe abgeben und wird nun angezeigt. Einen weiteren e-Scooter-Fahrer hielt die Polizei kurz nach 23 Uhr in der Waldseer Straße an. Auch er stand erkennbar unter Drogeneinfluss, in seiner Tasche fanden die Polizisten noch etwas Rauschgift.

Die Polizei mahnt: Der Konsum von Rauschgiften ist in Deutschland streng geregelt. Nicht ohne Grund, denn der Konsum dieser Gifte kann noch Tage später gefährliche Folgen haben. Auch der Konsum von Medikamenten kann solche Folgen haben. Die Polizei rät deshalb dringend, mit einem Arzt zu sprechen und lieber einmal mehr auf das Fahren zu verzichten. Und auf Rauschgifte allemal. Damit alle sicher ankommen.

