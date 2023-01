Polizeipräsidium Ulm

Drei Unfälle ereigneten sich am Dienstag in der Region, weil Fahrer sich blenden ließen.

Der Verlauf der Sonne beeinflusst unser Leben und sollte auch unser Handeln beeinflussen. Insbesondere dann, wenn es um die Sicherheit geht. Die tiefer stehende Sonne im Winter kann im Straßenverkehr für Gefahren sorgen. Deshalb gilt es vorzusorgen. Etwa durch langsameres Fahren. Ein 70-Jähriger hat dies am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, in Merklingen (UL) nicht gemacht. Weil die Sonne ihn blendete, kam er in einer scharfen Kurve von der Hauptstraße ab, schilderte er später der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Auto entstand Schaden von rund 2.000 Euro. Kurz nach 15 Uhr fuhr eine 51-Jährige mit ihrem VW auf der A8 und wollte bei Mühlhausen (GP) den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Auch sie habe die Sonne geblendet, erklärte sie später der Polizei. Deshalb habe sie den Tesla rechts neben ihr nicht gesehen. Dessen Fahrerin musste ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Hier schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Gegen 16 Uhr ereignete sich ein Unfall in Riedlingen (BC). Von der Sonne geblendet rammte ein 78-Jähriger mit seinem Honda einen Wagen, der vor ihm abbiegen wollte. Auch hier entstand lediglich Sachschaden, den die Polizei auf rund 2.000 Euro schätzt.

"Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer sich daran hält hilft mit, dass alle sicher ankommen.

