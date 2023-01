Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Uhren aus Haus gestohlen

Einbrecher waren über den Jahreswechsel in einem Haus in Böhmenkirch.

Am Dienstag bemerkten die Hausbesitzer den Einbruch. Innerhalb der Woche zuvor müssen Unbekannte in das Gebäude in der Ringstraße in Treffelhausen eingedrungen sein, schilderten sie der Polizei. Den Dieben fielen die Uhren der Bewohner in die Hände. Damit flüchteten sie wieder. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt jetzt. Dazu hofft sie auch auf Hinweise von Zeugen: Wer in den Tagen um den Jahreswechsel in Treffelhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Böhmenkirch und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.polizei-beratung.de.

