POL-UL: (UL) Ulm - Rauch im Haus

Ein Defekt an der Heizung hat am Dienstag in Ulm die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Ulm (ots)

Die Bewohner des Hauses in der Selbertstraße bemerkten gegen 16.30 Uhr starken Rauch in ihrem Haus. Sie brachten sich in Sicherheit und ließen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um eine Bewohnerin, die unter dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus musste. Die Feuerwehr stellte keinen Brand, aber starken Rauch im gesamten Gebäude fest. Der rührte wohl von der Heizung her. Die Feuerwehr machte das Haus von Rauch frei. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie geht derzeit davon aus, dass die Ursache in einem Defekt an der Heizung zu suchen ist. Wie hoch der Schaden ist, steht bislang nicht fest. Das Haus ist aber vorübergehend nicht bewohnbar.

