In Kirchdorf brannte am Mittwoch ein Gebäude auf einem Hof.

Ulm (ots)

Zeugen bemerkten gegen 11.45 Uhr die Flammen und verständigten die Feuerwehr. Die rückte sofort aus, zusammen mit Rettungsdienst und Polizei. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Gebäude zum Teil ab. In dem Gebäude befinden sich auf rund 600 Quadratmetern Fläche landwirtschaftliche Fahrzeuge, Anlagen und Silos. Nahezu das gesamte Gebäude ist durch den Brand betroffen, so die erste Einschätzung der Polizei. Die hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Ermittler gehen in einer ersten Schätzung davon aus, dass der Schaden die Millionengrenze erreicht. Das Gebäude selbst ist einsturzgefährdet. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Dazu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.

