Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Lohmar (ots)

Am Mittwochvormittag (14. Dezember) wurde in ein Einfamilienhaus in Lohmar-Inger eingebrochen. Als eine Bewohnerin gegen 14.00 Uhr nachhause kam, entdeckte sie, dass das komplette Haus in der Eppendorfer Straße durchwühlt war und Möbel umgeworfen waren. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber schilderten die Eigentümer, dass von 10.00 Uhr an niemand zuhause war. Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude ein, das sie einbruchstypisch durchsuchten. Nach ersten Angaben der geschockten Bewohner stahlen die Einbrecher Bargeld im fünfstelligen Eurobereich sowie Silbermünzen, Gold- und Silberbarren. Da keine entsprechenden Spuren gefunden werden konnten, wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten den Tatort vor dem einsetzenden Schneefall gegen 11.00 Uhr aufsuchten. Wer zur relevanten Zeit oder im Vorfeld etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 / 541-3121. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass es in der dunklen Jahreszeit vermehrt zu Wohnungseinbrüchen kommt. Sichern Sie mögliche Schwachstellen durch den Einbau geprüfter Sicherheitstechnik. Schließen Sie Haustüren auch bei kurzem Verlassen des Hauses immer ab und verstecken Sie keine Schlüssel außerhalb des Hauses. Lassen Sie beim Verlassen des Hauses keine Fenster geöffnet. Kellerfenster sollten mit massiven und gut verankerten Gittern gesichert sein. Diese und weitere nützliche Tipps erhalten Sie bei der Vorbeugungsdienststelle der Polizei, die sie unter 02241 / 541-4777 oder k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de erreichen. (Uhl) #einbruchschutz

