Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sperrmüll illegal im Wald entsorgt

Ein Umweltsünder hat seinen Sperrmüll einfach in einem Waldstück entlang der L 325 zwischen Hinzistobel und Fenken abgeladen, anstatt sich um eine fachgerechte Entsorgung zu kümmern. Unweit des Beginns des Trimm-dich-Pfades legte der Täter mehrere Autoreifen und eine Matratze ab und fuhr im Anschluss davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des Umweltdelikts, Hinweise auf den unbekannten Müllsünder werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Bad Wurzach

Hoher Sachschaden nach Kollision mit Verkehrsschild

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden an einem Audi geschätzt, dessen Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Seibranzer Straße bei Gospoldshofen gegen ein Verkehrszeichen gefahren ist. Der 24-Jährige kam von der Straße ab und prallte gegen das 70-er Schild. Er sowie eine gleichaltrige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Audi wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch ein Schneepflug geriet kurze Zeit später auf dem verschneiten Straßenabschnitt zwischen Gospoldshofen und Bad Wurzach ins Rutschen. Das Räumfahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Bankett zum Stehen. Es musste von einem anderen Fahrzeug der Straßenmeisterei geborgen werden. Schaden entstand hierbei offensichtlich nicht.

Bad Waldsee

Einbruch in Tankstelle

Professionell sind die Einbrecher vorgegangen, die am frühen Montag gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße eingestiegen sind. Die Täter schnitten mit Werkzeug die Außenwand der Tankstelle auf und brachen die Dämmung heraus, sodass ein Loch entstand und sie das Innere des Hauses betreten konnten. Aus einem Regal nahmen sie eine Vielzahl an Zigarettenstangen. Weiter schlauchten die Täter aus mehreren auf einem angrenzenden Firmengelände geparkten Lastwagen den Kraftstoff ab. Wie hoch der insgesamt entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des Vorfalls. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wangen

Lichtzeichenanlage an Bahnübergang beschädigt

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Schutzplanke der Lichtzeichenanlage am Bahnübergang in Oflings geprallt und danach einfach davongefahren ist. Bereits vergangenen Mittwoch gegen 8 Uhr soll das Fahrzeug, das vermutlich mit silbernem Anhänger unterwegs war, gegen die Anlage gestoßen sein und an dieser einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht haben. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell