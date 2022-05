POL-RZ: Verkehrsunfall - Pkw kollidiert mit Müllfahrzeug

Ratzeburg (ots) - 20. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.05.2022 - Geesthacht Gestern Nachmittag (19.05.2022), gegen 14.35 Uhr, gerieten nach jetzigen Erkenntnissen zwei Personen (23 und 34 Jahre alt) auf dem Rewe-Parkplatz in der Norderstraße in Geesthacht zunächst in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. In Folge dieser soll Pfefferspray eingesetzt worden sein. Der ...

mehr