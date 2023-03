Kleve (ots) - Am Sonntag (12. März 2023) zwischen 10:00 Uhr und 16:10 Uhr, wurde an der Triftstraße / Lindenallee in Kleve, ein Mofaroller entwendet. Der 16-jährige Besitzer hatte den schwarzen Peugeot Roller auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gehabt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) ...

