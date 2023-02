Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Kind von Pkw angefahren

Lippe (ots)

(MO) Am Freitagmittag kam es gegen 13:50 Uhr auf der "Mittelstraße" in Horn zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 37-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg befuhr mit seinem Audi die "Mittelstraße" in Horn in Fahrtrichtung "Paderborner Straße". In Höhe einer Bushaltestelle am Marktplatz lief plötzlich ein 10-jähriges Mädchen aus Detmold hinter einem dort haltenden Bus auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Pkw kam. Durch den Verkehrsunfall wurde das Mädchen leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

