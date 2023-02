Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Einbruch in Bäckerei

Lippe (ots)

(MO) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 01:56 Uhr in eine Bäckerei auf einem Tankstellengelände an der "Hauptstraße" in Schieder-Schwalenberg / Wöbbel eingebrochen. Unbekannte Täter fuhren mit einem Pkw auf das Tankstellengelände. Anschließend schlugen sie mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten somit in die Bäckerei. Dort entwendeten sie eine bislang unbestimmte Anzahl an Zigaretten und Tabakwaren und flüchteten anschließend mit dem Pkw. Zeugen, denen im Tatzeitraum auf dem Gelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell