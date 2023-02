Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruchserie in Wohngebiet

Lippe (ots)

(MO) Am Freitagabend kam es in der Wohnsiedlung "Schling" in Detmold / Heiligenkirchen zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Unbekannte Täter verschafften sich dort Zutritt zu den Häusern und durchsuchten und durchwühlten diese komplett. Eine Zeugin konnte die vermutlichen Täter flüchten sehen, so dass intensive Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, eingeleitet wurden. Diese verliefen jedoch negativ. Zeugen, denen im Tatzeitraum in dem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

