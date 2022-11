Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte schlagen 46-Jährigen an der Barkeystraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Dienstagnacht (15.11., 00.30 - 01.00 Uhr) kam es im Bereich der Barkeystraße/ Königstraße zu einer Schlägerei mehrerer unbekannter Personen mit einem 46-jährigen Gütersloher.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge habe der 46-Jährige auf einer Parkbank an der Barkeystraße gelegen und geschlafen. Bislang unbekannte Männer sollen den 46-Jährigen dort aufgesucht haben und ihn geschlagen haben. Den Angaben nach wurde dem Mann dabei auch eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Der Gütersloher war leicht verletzt, so dass ihn der verständigte Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus brachte.

Eine nähere Beschreibung der Männer konnte nicht erfolgen. Es waren den Erkenntnissen nach vermutlich drei Personen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen machen? Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Barkeystraße/ Königstraße oder in der Umgebung verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

