POL-GT: Kia brennt komplett aus

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.11. - 13.11.) im Ortsteil Hesseln zwei Wohnhäuser sowie eine Scheibe am Bahnhof durch Steinwürfe und setzten zudem einen Mülleimer in Brand. Bei den Wohnhäusern an der Wilhelm- und an der Heinrichstraße wurden jeweils die Jalousien beschädigt. Am ...

mehr