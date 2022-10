Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Gustav-Stresemann-Ring

Wiesbaden (ots)

(pa)Auf dem Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in dessen Folge sechs Personen teils lebensbedrohlich verletzt wurden.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit einem VW Golf den Gustav-Stresemann-Ring aus Richtung Frankfurter Straße kommend stadteinwärts. Als der VW-Fahrer nach links in die Wittelsbacherstraße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes CLS, dessen 24-jähriger Fahrer den Gustav-Stresemann-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend stadtauswärts befuhr. Es besteht der Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war und das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet hatte. Der Mercedes überschlug sich infolge der Kollision und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Beide Fahrzeugführer sowie vier in dem Mercedes mitfahrende Personen im Alter von 7, 20, 31 und 36 Jahren erlitten schwere - teils lebensbedrohliche - Verletzungen. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten jeweils mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kam neben einem Unfallsachverständigen auch eine Polizeidrohne für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. Der Gustav-Stresemann-Ring war infolge des Unfalls kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen und anschließend stadtauswärts bis etwa 02.20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell