Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen in Halle-Hesseln - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.11. - 13.11.) im Ortsteil Hesseln zwei Wohnhäuser sowie eine Scheibe am Bahnhof durch Steinwürfe und setzten zudem einen Mülleimer in Brand.

Bei den Wohnhäusern an der Wilhelm- und an der Heinrichstraße wurden jeweils die Jalousien beschädigt. Am Bahnhof Hesseln am Stockkämper Weg warfen die Randalierer die Scheibe eines Fahrradunterstandes ein und zündeten den Müll eines Abfallbehälters an. Die verständigten Beamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher.

Zeugen im Ortsteil vernahmen in der Nacht laute jugendliche Stimmen.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Tatzusammenhang bei den Beschädigungen ist sehr wahrscheinlich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht im Bereich der Tatorte oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

