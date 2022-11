Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Avenwedde - Tatverdächtiger aufgezeichnet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Gütersloher Ortsteil Avenwedde-Bahnhof wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (11.11. - 12.11.) an vier bislang bekannt gewordenen Tatorten Pkw aufgebrochen. Die Autos, die an den Straßen Kastanienweg und Uhuweg geparkt waren, wurden auf unbekannte Weise geöffnet. Lediglich in einem Fall stellte ein Besitzer fest, dass ein Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) gestohlen wurde.

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass sein Überwachungssystem gegen 03.15 Uhr eine verdächtige Person auf seinem Grundstück am Espenweg aufgezeichnet habe. Der Tatverdächtige versuchte dort ebenfalls den Pkw zu öffnen, scheiterte hierbei allerdings. Die männliche Person war etwa 20 - 25 Jahre alt und bekleidet mit einer hellen Daunenjacke und dunkler Jeans. Zudem trug der Tatverdächtige eine helle Capy auf dem Kopf sowie einen Rucksack bei sich. In der Hand hielt der Mann darüber hinaus eine Reisetasche.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht im Bereich der Tatorte oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der beschriebene Tatverdächtige aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

